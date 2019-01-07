إليكم أغلى 10 لاعبين كرة قدم حول العالم.. رونالدو ليس منهم!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
في عالم كرة القدم أداء اللاعب على الأرض يرفع قيمته السوقية نحو السماء، ولفترة طويلة كان نجما الكلاسيكو الاسباني كريستيانو رونالدو و لينويل ميسي أحد أبرز اللاعبين، لكن الزمن يدور وعجلة القيمة السوقية تدور أيضا.. فمن الأغلى اليوم ؟ اليكم قائمة بالـ 10 الأعلى قيمة سوقية بحسب شركة "KPMG" الهولندية، نبدأ بالأقل إلى الأعلى ..
10. كوتينيو لاعب برشلونة عاشر أغلى قمة سوقية 106.5 مليون جنيه إسترليني
9. بوجبا لاعب مانشستر يونايتد تاسع أغلى قمة سوقية 107.5 مليون جنيه إسترليني.
8. جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ثامن أغلى قيمة سوقية 113.2 مليون جنيه إسترليني.
7. كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي سابع أغلى قيمة سوقية 116.6 مليون جنيه إسترليني.
6. هازارد لاعب تشيلسي، سادس أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 133.5 مليون جنيه إسترليني.
5. هاري كين لاعب توتنهام، خامس أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 135.1 مليون جنيه إسترليني.
4. محمد صلاح لاعب ليفربول رابع أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 151.6 مليون جنيه إسترليني.
3. ميسي لاعب برشلونة ثالث أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 183.2 مليون جنيه إسترليني.
2. مبابي لاعب باريس سان جيرمان ثاني أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 193.8 مليون جنيه إسترليني.
1. نيمار لاعب باريس سان جيرمان أغلى قيمة سوقية في العالم بقيمة 206.5 مليون جنيه إسترليني.
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