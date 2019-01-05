أبرز 10صفقات متوقعة في الدوريات الأوروبية خلال يناير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

مع بداية شهر يناير، تبدأ فترة الانتقالات في عالم المستديرة ، بين الأندية و هنا نرصد لكم أبرز 10 صفقات المتوقع حدوثها هذه الفترة

1. أدريان رابيو.

-نجم باريس سان جيرمان، علاقته بالنادي الفرنسي قد انتهت، وأكدت تقارير عديدة أن القميص التالي الذي سيرتديه سيكون قميص برشلونة. اللاعب ينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

2. بيبي.

نجم ريال مدريد السابق فسخ تعاقده مع فريق بكشتاش بالتراضي بين الطرفين وأصبح لاعبًا حرًا في الوقت الحالي. -اللاعب يملك بالفعل العديد من العروض في الوقت الحالي أبرزها من موناكو لكنه لا يفكر في اللعب بالدوري الفرنسي حاليًا.

3. ماتياس دي ليخت.

-مدافع أياكس أيضًا يعد من جواهر الكرة الهولندية في الفترة الحالية، ومطلوب في العديد من الأندية، كما أنه حقق مؤخرًا لقب الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب. -وضع دي ليخت لا يختلف كثيرًا عن حال دي يونج، النادي نفى إمكانية رحيله في يناير أكثر من مرة.

4. جون أوبي ميكيل.

-نجم تشيلسي السابق فسخ تعاقده مع نادي تيانجين تيدا وأصبح لاعبًا حرًا، وقد نشهد انتقاله لفريق جديد في شهر يناير الجاري. -يملك ميكيل بالفعل عروضًا من الدوري التركي، وقد تحدد الساعات المقبلة مستقبل النجم النيجيري الدولي السابق.

5. فرانكي دي يونج.

-نجم وسط ملعب فريق أياكس الهولندي مطلوب في العديد من الأندية منذ الصيف الماضي، ورغم صعوبة رحيله في الشتاء إلا أن الامكانية لا تزال موجودة. -ويعد أبرز المرشحين لينضم لهم اللاعب هما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وبدرجة أقل برشلونة.

6. موسى ديمبلي.

-لاعب فريق توتنهام هوتسبير سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وسيكون لاعبًا حرًا بحلول الصيف القادم. ويملك اللاعب بالفعل عروضًا صينية، وقد نراه خارج الدوري الإنجليزي خلال الأيام المقبلة وقبل انتهاء ميركاتو الشتاء.

مصدر الصور :@GoalSA

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