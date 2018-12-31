بعد مباراة ليفربول - آرسنال.. محمد صلاح يرقص فرحاً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر حساب "VintageSalah" عبر "تويتر"، مقطع فيديو كوميدي مركّب للثلاثي الأشهر: البرازيلي روبرتو فرمينو، السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، وإلى جانبهم المدرب الألماني يروغن كلوب، وهم يعزفون على آلات موسيقية مختلفة، احتفالاً بالانتصار الذي حققه ناديهم "ليفربول" الساحق على ضيفه أرسنال في المباراة التي جمعتهم، السبت الماضي.

وكان ملعب "انفليد" شهد منافسة قوية بين الفريقين، انتهت بفوز ليفربول بـ5 أهداف مقابل هدف لآرسنال، وذلك ضمن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأتي هذا الفيديو الذي جمع اللاعبين المتألقين كدلالة على المشهدية الكروية الرائعة التي قدموها خلال المباراة، إذ أن فرمينو أحرز ثلاثية "هاتريك"، فيما الفرعون صلاح سجل هدفين رائعين.

وعزز فريق ليفربول بذلك صدارته للبريمير ليغ، برصيد 54 نقطة، مبتعداً بفارق 7 عن وصيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب. امّا آرسنال، فتوقف رصيده عند 38 نقطة وبقي في المركز الخامس من الدوري.

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