ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد هزيمته نيوكاسل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بفوزه على نيوكاسل 4 مقابل صفر، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ19 من "البريميرليغ"، متقدما على مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.

وسجل الأهداف كل من ديان لوفرين في الدقيقة 11، ومحمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 47، وشيردان شاكيري في الدقيقة 79، وفابينيو في الدقيقة 85.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 16 انتصارا و3 تعادلات، وهي أفضل بداية موسم في تاريخ النادي.

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