10 لحظات رياضية ستبقى في الذاكرة من عام 2018 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( dw )

عام 2018 كان حافلاً بالأحداث الرياضية ، التي حبست الأنفاس ، وحصل فيها كل ما لم يكن متوقعاً ، هنا نجمع لكم بالصور أهم 10 أحداث رياضية كانت هذا العام ..

1. فيلادلفيا إيغلز يفوز بكأس فينس لومباردي لأول مرة

من الأحداث الرياضية التاريخية الكبرى في دوري كرة القدم الأمريكية النسخة 52 من نهائي الدوري، المعروف بـ"سوبر بول"، حين فاز فريق فيلادلفيا إيغلز على نيو إنغلاند باتريوتس بنتيجة 41-33، ليفوز للمرة الأولى بكأس فينس لومباردي. في الصورة اللاعب زاك إرتس رقم (86) يلتقط الكرة.

2. الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ

انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في 25 شباط/ فبراير. وعلى الرغم من هزيمتهم في كل المباريات التي لعبوها، غير أن فريق هوكي الجليد للسيدات المكون من لاعبات من الكوريتين الشمالية والجنوبية تمكن من إثبات شعبيته الكبيرة. في هذه الصورة تحيي اللاعبات الكوريات المشجعين بعد خسارتهن أمام الفريق السويدي بنتيجة 8-0 في الدور التمهيدي لبطولة السيدات.

3. أوكرانيا وفرنسا ترقصان على الجليد

بعد أن قدما عرضاً مذهلاً لمدة 280 ثانية من الرقص المتواصل، أحرز الثنائي المكون من الأوكرانية أليونا سافيشنكو (34 عاماً) والفرنسي برونو ماسوت (29 عاماً) الميدالية الذهبية لألمانيا في مسابقة التزحلق الفني على الجليد.

4. ميدالية فضية للألمان في هوكي الجليد

باشراف المدرب ماركو ستورم، خاض المنتخب الألماني لهوكي الجليد مباراة مع المنتخب الروسي، حيث لم يتمكنوا من إحراز الميدالية الذهبية واكتفوا بالفضية.

5. لقاء أثار الحساسية

تسبب لقاء نجمي كرة القدم الألمانيين من أصول تركية إلكاي غوندوغان ومسعود أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن، بحدوث شرخ بين الاتحاد الألماني لكرة القدم وأوزيل، الذي تعرض لحملات شككت في ولائه لألمانيا.

6. الإيرانيات في ملاعب كرة القدم لأول مرة

رغم أن المباراة انتهت بطريقة متوقعة، حيث فازت إسبانيا على إيران بنتيجة 1-0، غير أن المثير للاهتمام هو ما حدث على هامش هذه المجموعة من مباريات كأس العالم في روسيا، حيث اقتحمت النساء الإيرانيات الملعب لحضور المباريات. ولاحقاً سُمح للمرأة الإيرانية لأول مرة منذ 37 عاماً بحضور المباريات في ملاعب بلادهن في تشرين الأول/ أكتوبر. غير أنهن منعن مجدداً من دخول الملاعب.

7. فوز غير متوقع في سباق الدرجات الهوائية

قبل صيف عام 2018، كان غيرانت توماس رياضياً ممتازاً، غير أن القليلين فقط توقعوا فوزه في سباق "تور دو فرنسا" الشهير للدراجات الهوائية. وتمكن توماس هذا العام من استغلال مشكلة البطل السابق كريس فروم ليستحوذ على البطولة.

8. أول ألمانية تفوز بلقب في بطولة "غراند سلام" بالتنس

تغلبت لاعبة التنس الألمانية أنجيليك كيربر على البطلة الأمريكية سيرينا ويليامز في نهائي السيدات في منافسات بطولة ويمبلدون في يونيو/ حزيران، لتصبح بذلك أول ألمانية تفوز بلقب في بطولة "غراند سلام" الأكثر شهرة في العالم منذ فوز شتيفي غراف عام 1996.

9. رقم قياسي في مارثون برلين

بدا الكيني إليود كيبتشوغ كأنه من كوكب آخر، إذ حقق العداء الكيني رقماً قياسياً عالمياً بعد عبوره خط النهاية في ماراثون برلين هذا العام في ساعتين ودقيقة و39 ثانية، متقدماً على الرقم القياسي العالمي الذي سجله مواطنه دينيس كيميتو في ماراثون مماثل في برلين عام 2014.

10. بطولة العالم للشطرنج

على الرغم من الصعوبة التي واجهها ماغنوس كارلسن في بطولة العالم للشطرنج عام 2018، غير أنه تمكن من الفوز على منافسه الأميركي فابيانو كاروانا في اللقاء النهائي، محتفظاً بلقب بطل العالم في الشطرنج. من شدة التوتر خلال المباراة، شعر كارلسن بحاجة لنزع سترته.

مصدر الصور : dw

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