أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

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بعد أن سجل جوستافو لاعب الفيصلي أسرع هدف في شباك الوحدة، لهذا الموسم، نستعيد بالذاكرة أسرع أهداف سجلت في الدوري السعودي ، بحسب ما استعرضها حساب "غول" السعودي على تويتر ، بالترتيب العكسي ، رقم واحد هو الأسرع ..

10. ناصر الشمراني لاعب الهلال سجل أسرع عاشر هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وكان أمام الفيصلي بعد مرور 60 ثانية.

9. لويس جوستافو لاعب الفيصلي، سجل تاسع أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وكان أمام الوحدة، موسم 2018-2019.

8.عبدالله راسان لاعب نجران سجل ثامن أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، في شباك النصر وكان خلال الثانية 43.

7. محمد نور لاعب الاتحاد سجل سابع أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين أمام نجران في الثانية 40.

6. صلاح الدين عقال لاعب التعاون سجل سادس أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بهدفه أمام الفيصلي في الثانية 33.

5.عمر السومة لاعبا الأهلي سجل خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد، في الثانية 31.

4.سلمان الفرج لاعب الهلال سجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين أمام الشعلة.

3.وليد الجيزاني لاعب الرائد سجل ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي وكان أمام لاتحاد، خلال الثانية 12 .

2.رافينيا لاعب الشباب سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، وكان أمام التعاون في الثانية 11، موسم 2014

1.حمدان الحمدان لاعب الفتح سجل أسرع هدف في تاريخ الدوري السعودي في الثانية 10، وكان أمام هجر، خلال موسم 2011/2012.

مصدر الصور : @GoalSA

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