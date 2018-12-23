بوجبا يوجه رسالة لمورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وجه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد شكره إلى جوزيه مورينيو لمساعدته "على التطور كإنسان" رغم انهيار علاقتهما في الأشهر القليلة الأخيرة قبل إقالة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي.



وفاز مورينيو، الذي حل محل الهولندي لويس فان خال في 2016، بالدوري الأوروبي لكرة القدم وكأس رابطة الأندية الإنجليزية في موسمه الأول لكن الموسم الثالث هيمنت عليه تقارير إعلامية عن خلاف بين المدرب البرتغالي وبوغبا بينما تعثر يونايتد في الملعب وقدم عروضا مملة.

وتم تجريد بوغبا من موقعه كنائب لقائد الفريق في وقت سابق من الموسم الحالي، واستبعد من آخر ثلاث مباريات في الدوري في عهد مورينيو، لكن لاعب منتخب فرنسا قال إنه لا يحمل أي ضغينة للمدرب البرتغالي.

وأبلغ بوغبا وسائل إعلام محلية "فزنا بألقاب مع جوزيه وأريد شكره على ذلك، لم تسر كل الأمور بصورة جيدة، لكن بعض الأشياء كانت جيدة.



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