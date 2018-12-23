أهم 10 صفقات في الدوري الإنكليزي في 2018
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حصد عالم رياضة كرة القدم وبالأخص في الدوري الإنكليزي العديد من الصفقات المهمة لضم لاعبين جدد .. نستعرض هنا اليوم أبرز 10 منها
1. كيبا أريزابالاجا - تشيلسي
2. إيميريك لابورتي - مانشستر سيتي
3. فيليبي أندرسون- ويست هام
4. جورجينيو- تشيلسي
5. رياض محرز - مانشستر سيتي
6. فيرجل فان ديك- ليفربول
7. أليسون بيكر ليفربول
8. لوكاس توريرا - أرسينال
9. بيير اوباميانغ - أرسينال
10. ريتشارليسون - إيفرتون
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