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أهم 10 صفقات في الدوري الإنكليزي في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

حصد عالم رياضة كرة القدم وبالأخص في الدوري الإنكليزي  العديد من الصفقات المهمة لضم لاعبين جدد .. نستعرض هنا اليوم أبرز 10 منها 

1.  كيبا أريزابالاجا - تشيلسي 

2. إيميريك لابورتي - مانشستر سيتي 

3. فيليبي أندرسون- ويست هام 

4. جورجينيو-  تشيلسي 

5. رياض محرز - مانشستر سيتي 

6. فيرجل فان ديك-  ليفربول

 

7. أليسون بيكر ليفربول  

8. لوكاس توريرا - أرسينال

 

 9. بيير اوباميانغ - أرسينال 

 10. ريتشارليسون - إيفرتون 

 

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