أهم 10 صفقات في الدوري الإنكليزي في 2018

... رغم سجله الحافل.. "مورينيو" يرفض عودة "الدون" إلى "مانشستر" حصد اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجاحا كبيرا برفقة "الشياطين الحمر" قبل انتقاله إلى الفريق الملكي ريال مدريد، لكن لم يعبد له طريق العودة!

... طيران الإمارات وأرسنال يجددان عقد الرعاية بقيمة 230 مليون دولار اعلن طيران الإمارات ونادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم عن صفقةِ رعايةٍ جديدة بينهما بقيمة 230 مليون دولار

... اختراعات قتلت مبتكريها هناك الكثير من المبتكرين الذين لو لم يهبوا حياتهم للعلم وأصروا على فكرتهم، لما تمكنوا من النجاح وحصد ثمار ابتكاراتهم التي كانت سبباً لتخلديهم، ولكن للأسف لم يتمكن كل المخترعين من النجاة لرؤية نجاح أفكارهم التي في بعض الأحيان كانت سبب مصرعهم. إليك قائمة بـ7 مخترعين قتلتهم تجارب اختراعاتهم.

... راكيتيتش ينال جائزة أفضل هدف في دور المجموعات بدوري الأبطال أفصح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن أفضل هدف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

... مواجهات متكافئة فى دور 32 لبطولة الدوري الأوروبي أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي عن مواجهتين صعبتين لفرق إشبيلية وبنفيكا، فيما يلتقي أرسنال مع باتي في مباراة سهلة نسبيا، وإنتر ميلان مع رابيد فيينا