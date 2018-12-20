أول تصريح رسمي لمورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد

أخبار الآن دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تحدث جوزيه مورينيو للمرة الأولى بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد ، مؤكداً بأنه لن يشير لتفاصيل رحيله عن الفريق وأنه يَكن إحتراما عميقا لتلك التجربة.

وأضاف مورينيو بأن مانشستر يونايتد يملك مستقبلا بدونه مثلما يملك هو أيضا مستقبلا من دون اليونايتد ، كما لم يكشف عن وجهته المقبلة فى عالم التدريب.

وصرح لوسائل إعلام انجليزية" لست من هذا النوع. أريد أن أنهي مشواري تماما مثلما حدث بالأمس وأحب أن أقول إن الموضوع انتهى. أتمنى أن تحترم وسائل الإعلام طريقتي هذه".

وأضاف "حتى أعود مجددا لكرة القدم، فإنني أريد التمتع بالحق أن أمارس حياتي بطريقة طبيعية. هذا ما أريد فعله. طويت صفحة يونايتد".

وتولى مورينيو المسؤولية بدلا من الهولندي لويس فان جال في مايو 2016 وأحرز لقب الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الانجليزية في موسمه الأول.

وفي الموسم الثاني قاد الفريق ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف غريمه مانشستر سيتي البطل والتأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل أن يخسر 1-صفر أمام تشيلسي.

لكن موسمه الثالث كان حافلا بالمشاكل داخل وخارج الملعب ومنها تدهور علاقته مع بول بوغبا المنضم لصفوف الفريق في صفقة قياسية قبل أن يغادر النادي وهو يحتل المركز السادس.

وكتبت الخسارة الأخيرة أمام ليفربول نهاية لمشوار مورينيو مع الشياطين الحمر.

وقال مورينيو المدرب السابق لأندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنترناسيونالي الإيطالي إنه سيحتفظ بذكريات إيجابية عن أولد ترافورد ولا يركز على ما حدث.

وأصدر مورينيو في وقت لاحق بيانا أرسله لوسائل إعلام بريطانية قال فيه إنه يكن "احتراما عميقا" لزملائه السابقين بعد عامين ونصف قضاهم في تدريب يونايتد.

مصدر الصورة: getty | NurPhoto

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