ليفربول يواجه أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

... رودجرز: ليفربول كان يستحق الفوز على آرسنال اكد الايرلندي الشمالي براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليفربول، ان فريقه كان يستحق الخروج فائزا على ارسنال، في اللقاء الذي جمعهما بملعب الامارات في ختام الجولة الثالثة لمباريات الدوري الانكليزي.

... بالصور: "العضاض" و"الضحيتان" يتصادمون في برلين العضاض والضحيتان سيجتمعون معا في برلين، بالوان مختلفة. وفي بطولة مختلفة، ولكن الذكريات تبقى حاضرة، والجميع مترقب لحدوث فصول جديدة بين العضاض والضحيتين.

... سان جرمان سيتخذ قرار حاسم بشأن نجميه أكدت مصادرُ صحفية أن نادي باريس سان جرمان مُقبل على قرارٍ حاسم يتمثل ببيع أحد نجميه الكبار، البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي

... كلوب يوجه إهانة إلى رونالدو مرة أخرى، يكشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، عن لاعبه المفضل، ولكن هذه المرة بطريقة لا تخلو من الإهانة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد