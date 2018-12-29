ليفربول يواجه أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
يستضيف ليفربول نظيره الأرسنال على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وأشارت تقارير صحفية بأن المدير الفنى لنادى ليفربول، يعتزم الدفع بالرباعى الهجومى محمد صلاح، ساديو ماني ، فير مينو، و شاكيري فى التشكيلة الأساسية لـ"الريدز" فى مباراة اليوم، فى حين سيتولى الجابونى أوباميانج "متصدر" قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 13 هدفاً، قيادة هجوم أرسنال ضد ليفربول.
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