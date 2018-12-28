تعرف على أفضل الرياضيين فى عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

مع نهاية كل عام، يتم رصد أبرز الإنجازات الرياضية، وتذهب الجوائز الفردية لمن يستحقها من الأبطال العالميين، من أبرز هؤلاء الرياضيين :-

لوكا مودريتش

فاز مودريتش، 33 عاما، بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من (فيفا)، وأيضا الكرة الذهبية (بالون دور)، وساعد الكرواتي فريقه ريال مدريد على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، ومنتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها.

أدا هيغربيرغ

توجت النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي بالكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم وتعد هيغربيرغ أفضل لاعبة في خط الهجوم في أوروبا حيث حققت سجلا مميزا بتسجيل 88 هدفا في 66 جولة

نوفاك ديوكوفيتش

فاز لاعب التنس باثنتين من البطولات الأربع الكبرى بعد عودته من إصابة طويلة وأنهى ديوكوفيتش الموسم رقم 1 في العالم،

ليود كيبشوج

سجل العداء الكيني كيبشوج، ساعتين ودقيقة و39 ثانية للدفاع عن لقبه في ماراثون برلين، وهي أيضا المرة الأولى التي يتمكن فيها إنسان من إنهاء السباق في ساعتين ودقيقتين.

لويس هاملتون

فاز هاميلتون بـ11 لقبا للجائزة الكبرى وحصل على البطولة العالمية الخامسة له لسباق الفورمولا 1

كاتينكا هوسو

حصدت السباحة المجرية 4 ميداليات ذهبية وسميت "سباحة العام" للسنة الرابعة على التوالي.

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