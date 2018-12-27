بالأرقام.. تعرفوا إلى أغلى 10 منتخبات مشاركة بكأس آسيا 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يترقب عشّاق الكرة المستديرة انطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا 2019، المُزمع إنطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل، والتي شتشارك فيها منتخبات عديدة من مختلف البلدان.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "ترانسفير ماركت" قائمةً بأغلى 10 منتخبات ستشارك في البطولة، وهي على النحو التالي:

قائمة بأغلى 10 منتخبات مشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 المنتخبات المشاركة كلفة اللاعبين (يورو) 10- منتخب الإمارات 8.5 مليون 9 - منتخب قطر 11.2 مليون 8 - منتخب سوريا 11.4 مليون 7 - منتخب الصين 16.80 مليون 6 - منتخب السعودية 19.88 مليون 5 - منتخب أوزباكستان 21.68 مليون 4 - منتخب إيران 45.35 مليون 3 - منتخب أستراليا 50.60 مليون 2 - منتخب اليابان 70 مليون 1 - منتخب كوريا الجنوبية 84 مليون

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