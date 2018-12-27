بالأرقام.. تعرفوا إلى أغلى 10 منتخبات مشاركة بكأس آسيا 2019
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يترقب عشّاق الكرة المستديرة انطلاق فعاليات بطولة كأس آسيا 2019، المُزمع إنطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل، والتي شتشارك فيها منتخبات عديدة من مختلف البلدان.
وفي هذا الإطار، نشر موقع "ترانسفير ماركت" قائمةً بأغلى 10 منتخبات ستشارك في البطولة، وهي على النحو التالي:
|المنتخبات المشاركة
|كلفة اللاعبين (يورو)
|10- منتخب الإمارات
|8.5 مليون
|9 - منتخب قطر
|11.2 مليون
|8 - منتخب سوريا
|11.4 مليون
|7 - منتخب الصين
|16.80 مليون
|6 - منتخب السعودية
|19.88 مليون
|5 - منتخب أوزباكستان
|21.68 مليون
|4 - منتخب إيران
|45.35 مليون
|3 - منتخب أستراليا
|50.60 مليون
|2 - منتخب اليابان
|70 مليون
|1 - منتخب كوريا الجنوبية
|84 مليون
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