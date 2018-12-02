وسط إيطاليا.. افتتاح شارع الإمارات العربية المتحدة وساحة دبي

أخبار الآن | دبي الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

ضمن احتفالية كبرى أقيمت تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ47 ، أزاح السفير الإماراتي لدى إيطاليا صقر ناصر الريسي, الستار عن لوحتي " شارع الإمارات العربية المتحدة" و"ساحة دبي" بمدينة ماجونة الإيطالية إيذانا بافتتاحهما. ويعبر افتتاح هذا الشارع و الساحة عن مدى التعاون و المحبة والتلاقي بين الإمارات وإيطاليا.

من جانبه نوه جان لوكا لاليشا رئيس الأكاديمية الايطالية للخيل والقدرة - التي تقع على شارع الإمارات - إلى أهمية هذا الحدث الذي يأتي عرفانا بما قدمت الإمارات ودبي لرياضة الخيل في العالم عامة وايطاليا خاصة.

بدوره عبر سفير الدولة عن شكره للحضور على كلماتهم الطيبة وإشادتهم بدولة الإمارات مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي تتويجاً للعلاقات الإماراتية الايطالية التي تمتد لسنوات طويلة وستستمر بما يخدم الشعبين الصديقين .. و أشار

إلى أن ما تحقق من هذا النجاحات و الإنجازات يعود إلى دعم القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي عمل لسنوات طويلة على دعم رياضة الخيل باعتبارها جسرا للتواصل بين الشعوب.

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مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات