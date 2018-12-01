الجواز الإماراتي.. الأول عالمياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن حصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً ضمن تصنيف، مؤشر passport index، بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وقال حاكم دبي في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، في يومنا الوطني المجيد، توالت الإنجازات بهذه المرتبة الأولى، لافتاً إلى أن العالم يفتح أبوابه للشعب الإماراتي.

وبارك رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، للشعب الإماراتي هذا الإنجاز الكبير، مقدماً شكره لوزارة الخارجية الإماراتية ممثلة بوزيرها عبد الله بن زايد آل نهيان.

إقرأ أيضاً:

توزيع قروض ومساكن وأراض بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي 47