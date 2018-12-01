توزيع قروض ومساكن وأراض بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي 47

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)

أمر رئيس دولة الامارات العربيو المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي في أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

و أفادت وسائل اعلام محلية بأن توجيهات رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد بصرف القروض والمساكن و الأراضي بلغت قيمتها 18.13 مليار درهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيه الدولة فرحة يومها الوطني الـ 47 , مؤكدة أن سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى لقيادة الحكيمة لدولة الامارات العربية المتحدة.

كما أحيت دولة الإمارات العربية المتحدة "يوم الشهيد" وهي المناسبة التي تحتفل بها الإمارات بتاريخ الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام وذلك تكريماً لشهدائها الذين سقطوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها. ولا يقتصر شهداء الامارات فقط على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة , بل تشمل جميع الاشخاص الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواءً العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية.

وقد تم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات.

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