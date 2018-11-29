الإمارات تحيي يوم الشهيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة "يوم الشهيد" وهي المناسبة التي تحتفل بها الإمارات بتاريخ الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام وذلك تكريماً لشهدائها الذين سقطوا أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها. ولا يقتصر شهداء الامارات فقط على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة , بل تشمل جميع الاشخاص الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواءً العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية .وقد تم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .

ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة، وتقوم الدولة بالاحتفال بهذا اليوم بإقامة مراسم وفعاليات متنوعة يذكر فيها تضحية شهداء الإمارات. وتتجسد قيمة الاحتفال بهذا اليوم، تزامنا مع انخراط دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية باليمن وردع المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، حيث سقط العشرات من الجنود الإماراتيين.

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