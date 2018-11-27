محمد بن راشد: الإجتماعات السنوية محطة وطنية للدولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، هي بمثابة محطة وطنية في أجندة الدولة، وفيها تعرف الطموحات الجديدة في كافة القطاعات.



وأوضح الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن هدف الاجتماعات السنوية هو الإجابة على سؤالين، أين وصلنا اليوم كدولة، وأين نريد أن نصل في الخمسين سنة القادمة.

واعتبر الشيخ محمد بن راشد، أنّ الاجتماعات هي محطة وطنية سنوية في أجندة دولة الامارات، فيها تلتقي كل المؤسسات الحكومية، وفيها يتم طرح كل الأفكار الجديدة، ونقاش موسع لكل المشاريع السابقة.

وأضاف: "في الاجتماعات أيضاً، يعرف الجميع ما هي طموحاتنا الجديدة في كافة القطاعات".

وشهدت العاصمة أبو ظبي، بحضور ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلاق الاجتاماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دورتها الثانية، بحضور أولياء العهود، ومجلس الوزراء، والمجالس التنفيذية في الدولة، وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات، وأكثر من 250 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتهدف الاجتماعات السنوية التي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومي حتى 28 نوفمبر الجاري، إلى استعراض الجهود والبرامج كافة، التي تم إنجازها لتحقيق "رؤية الإمارات 2021"، والأهداف للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لـ"مئوية الإمارات 2071".

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