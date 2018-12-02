الإمارات تحتفل بعيدها الوطني الـ 47

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بعيدها الوطني الـ47، الذي يصادف الثاني من ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

وتأتي احتفالات هذا العام، تزامنا مع احتفاء الإمارات، بالذكرى المئوية لولادة باني نهضتها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

وحققت الإمارات إنجازات ملهمة في كافة المجالات في ظل قيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان اخر انجازات الدولة الدبلوماسية تقدم جواز السفر الإماراتي في الترتيب العالمي، ليحتل المرتبة الأولى عالميا.

في الوقت ذاته، شكل إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" حدثا محوريا، نقل الإمارات إلى عهد التصنيع الفضائي الكامل.

كما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها تطوراً هائلاً في كافة المجالات، وبكل المقاييس التنموية، حيث تمت إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني فانتقل من الاعتماد على صيد اللؤلؤ والإنتاج الزراعي المحدود إلى الاعتماد على النفط خلال المراحل الأولى من بناء الدولة, وفي مرحلة لاحقة تم تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على إنتاج النفط، لتتحول الإمارات العربية المتحدة إلى دولة متنوعة النشاطات الإنتاجية متجهة نحو نموذج اقتصادي عالمي قائم على المعرفة وطاقة المستقبل.

كما شهدت الدولة تطوراً كبيراً في مجال الصحة والتعليم وغيرها من المجالات, كما شهدت الدولة تطوراً عقارياً رائداً استحوذ على اهتمام كافة دول العالم.

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