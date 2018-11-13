محمد صلاح يرتدي قميصا مثيرا للجدل

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

من جديد يثير نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح الدهشة والجدل حيث ظهر مرتديا "تي شيرت" قميصا يحمل علامة إحدى المجلات الإباحية، وقد توالت ردود الأفعال ما بين الضحك والاستغراب والدهشة. وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.

وظهر صلاح في صورة "السيلفي" الذي التقطها مرتديا قميصا أسودا عليه شعار "بلاي بوي"، بعبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة. وجاءت مئات التعليقات من متابعي الصفحة مستغربة من اختيار صلاح لارتداء هذا القميص، وعلق أحدهم: "الرجاء إخفاء شعار بلاي بوي.. أنت مثال أعلى للملايين".

وعلق آخر: "اخلع قميص بلاي بوي التافه هذا"، وشهد منشور صلاح مئات التعليقات الغاضبة من شعار المجلة الإباحية عليه.

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