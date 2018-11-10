راتب خيالي للبرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت تسريبات صحفية، الراتب الحقيقي للاعب نيمار دا سيلفا، مع فريقه باريس سان جيرمان حيث يتقاضى البرازيلي 55 مليون يورو سنويًا، بشكل إجمالي.

ويأتي ذلك بواقع 25 مليون يورو كراتب، بالإضافة إلى 5 ملايين سنويا، كحوافز "أخلاقية"، وهي حوافز مرتبطة بـ10 عوامل، منها واجب تحية الجماهير، قبل وبعد كل مباراة.

إضافة لمساهمات النادي، في بعض المؤسسات التابعة لنيمار، ما يجعل راتب اللاعب يصل إجمالا، إلى 55 مليون يورو سنويا.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صيف عام 2017.

وحصل والده على 10.4 ملايين كعمولة، بالإضافة إلى 10 ملايين لوكيل أعمال اللاعب.

لكن النادي دفع هذه العمولات، بعيدا عن أعين الشرطة الفرنسية، حتى لا يدفع ضرائب عليها، وفقا للتسريبات.

كما طلب وكيل نيمار الحصول على عمولته، من خلال شركات في مالطا وقبرص، لكن سان جيرمان كان يخشى أن يدخل في أي صفقات مشبوهة، مع تلك الشركات.

وبحسب التسريبات، فإن نيمار لديه 30 راعيًا، منهم راعٍ يدفع 930 ألف يورو سنويا للاعب، إلى جانب 869 ألفًا من راعٍ آخر.

كما حصل النجم البرازيلي على 550 ألفًا، من إحدى شركات السيارات في برشلونة.

ورغم أن صفقة نيمار كلفت باريس سان جيرمان، ما يقرب من 252 مليونًا، إلا أن النادي ليس لديه حقوق بيع صور اللاعب.

كما كشفت التسريبات أن باريس سان جيرمان، يحتاج إلى أرباح تصل إلى 165 مليون يورو، من أجل تغطية تكاليف شراء نيمار ومبابي.

لكن إيرادات النادي ارتفعت أيضًا بنسبة 50% تقريبا، منذ انتقال اللاعب البرازيلي.

وارتفعت الأرباح من 35 مليونًا، إلى 55 مليون يورو، كما زادت مبيعات التذاكر، بما يقرب من 10 ملايين.

جدير بالذكر أن بعض التسريبات السابقة، كشفت أن باريس سان جيرمان، تهرب من عقوبات "يويفا"، رغم مخالفته لقوانين اللعب المالي النظيف.

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