هذا هو سرّ زيادة إصابات لاعبي كرة القدم

دراسة علمية تفصح عن الحقيقة ، وتجاوب على السؤال الأكثر شهرة في عالم الكرة المستديرة .. هل يبالغ اللاعبون في إظهار ألمهم عندما يصابون في الملعب ؟ ولماذا تزايد عدد الاصابات مؤخراً ..

ووجدت الدراسة القائمة على لاعبي كرة القدم المحترفين في إنكلترا، أن عدد الإصابات المتكررة بين لاعبي الدوري الإنكليزي، تضاعفت مقارنة بإصابات الأسلاف في أواخر التسعينات. كما وجد الباحثون أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة 50%، ويلقون باللوم في ذلك على إشراك اللاعبين في المزيد من المباريات.

ودرس باحثو جامعة Leeds Beckett، معدل الإصابات لدى 243 لاعبا من الدوري الإنكليزي لكرة القدم والرابطة الوطنية، خلال مواس 2015/2016.

ويشمل الدوري الإنكليزي لكرة القدم (EFL)، فرق الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى فرق League One وLeague Two. وتم اختيار اللاعبين في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Physical Therapy in Sport، من 10 فرق غير معروفة.

وفي دراسة سابقة للاعبين بين عامي 1997 و1999، بلغ متوسط عدد الإصابات 1.3 إصابة لكل لاعب في الموسم الواحد. ولكن هذا الرقم ارتفع بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس عشرة التالية، حيث بلغ 1.9 إصابة في موسم عام 2016، وفقا للدراسة التي أجرتها آشلي جونز. كما ارتفعت الإصابات المتكررة، التي عُرفت بأنها إصابات من النوع نفسه في المكان نفسه، بشكل ملحوظ.

وكشفت دراسة أخرى نُشرت عام 2001، أن عددا أقل من اللاعبين يتعرضون لنسبة أعلى من الإصابات، عن طريق التعرض للأذى عدة مرات خلال الموسم.

وكتب الباحثون في الدراسة الجديدة: "يمكن أن يعزى هذا التغيير على مدى السنوات الـ 16 الماضية إلى العدد الأكبر من طلبات الالتحاق في جميع بطولات كرة القدم الإنكليزية".

وأشارت دراسة حديثة أخرى إلى أن لاعبي كرة القدم الكبار، يضطرون إلى بذل المزيد من الجهد ليكونوا الأفضل، وبالتالي يزداد عدد الإصابات.

وبين مواسم عامي 2006 و2012، ارتفع معدل الوقت الذي يقضيه اللاعبون في ممارسة نشاط عالي الكثافة، بنسبة 30%. وتبين أن منطقة الفخذ الأكثر شيوعا للتعرض للإصابات (31.7%)، تليها الركبة (14.6%)، والكاحل (13%).

ويستغرق شفاء الإصابات الأكثر شيوعا، فترة تتراوح بين 8 إلى 28 يوما.

