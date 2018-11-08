ريمونتادا مثيرة لمانشستر يونايتد أمام يوفنتوس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خطف مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً من ملعب "آليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية مع مضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الرابعة من مجموعتهما في دوري أبطال أوروبا.

ونجح يوفنتوس بالتقدم في اللقاء بهدف دون مقابل ، قبل أن يتعادل ويتقدم مانشستر يونايتد عن طريق بدلاءه بعد زج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بهم في الشوط الثاني وهم خوان ماتا وماركوس راشفورد ومروان فيلايني.

وابتدأت أهداف اللقاء بدخول الشباك عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 ، ومن ثم ذهب للاحتفال قبل أن يعتذر لجماهير فريقه السابق القادمة من مدينة مانشستر.

لكن خوان ماتا رفض الخروج بالخسارة ، ليعادل النتيجة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86 ، قبل أن يسجل أليكس ساندرو هدفاً في مرماه بشكلٍ مثير بعد اصطدام كرة برأس مروان فيلايني وتذهب إلى منطقة الجزاء المكتظة باللاعبين.

وأعادت هذه المباراة ذكرى نهائي دوري الأبطال بين اليونايتد وبايرن ميونخ عام 1999 عندما قلب النتيجة بنفس الطريقة في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة وعقب فوز فالنسيا على يونغ بويز ضمن نفس الجولة ، تصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما جاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحل فالنسيا الإسباني ثالثا برصيد 5 نقاط، وبقي يونغ بويز في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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