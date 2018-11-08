طلبات غريبة لنجوم كرة القدم.. ماذا عن نيمار ورونالدو؟

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، لائحةً بأغرب مطالب نجوم كرة القدم خلال الأعوام الماضية، وفنّدتها على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو

دفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العاملين لحسابه، إلى التوقيع على "بند السرية"، الذي يمنعهم من الإفصاح عن أي من تفاصيل حياته الخاصة حتى بعد 70 عاماً من وفاته.

نيمار

طلب البرازيلي نيمار من ناديه باريس سان جرمان افتتاح سلسلة فنادق باسمه وتغطية تكاليف محاسب الضرائب الخاص به، إلا أنّه لم يتم الموافقة عليها.

دانييل آغر

اشترط المدافع الدنماركي على فريق بروندبي وضع اسم شركته الخاصة "كلوآغر" على قمصان يرتديها الفريق في المباريات على ملعبه، للموافقة على انتقاله لصفوفهم من ليفربول الإنجليزي.

إيمانويل أديبايور

طالب المهاجم التوغولي بالحصول على قصرٍ مطلٍّ على جزيرة كورسيكا ومروحية خاصة وطباخاً خاصاً والرقم 10 الذي كان يرتديه المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت وقتها.

جيرفينيو

طالب الإيفواري جيرفينيو أثناء لعبه مع نادي هيبي فورتشون، بالحصول على شاطئ خاص وقصر للعائلة، إلى جانب مروحية خاصة وتذاكر سفر، كلما أراد السفر إلى بلده كوت ديفوار.

رافاييل فان دير فارت

منع نادي ريال بيتيس الإسباني بنداً في عقده مع لاعبه آنذاك، الهولندي فان دير فارت، يمنعه بموجبه من إرتداء حذاء يحتوي على اللون الأحمر. ويعود سبب ذلك إلى "العدائية" الشديد بين ناديي بيتيس إشبيلية، نظراً لأنهما يمثلان مدينة إشبيلية جنوب إسبانيا.

توماس فيرمايلين

طلب فيرمايلين وهو مدافع نادي برشلونة، الحصول على مبلغ 100 ألف يورو، في كل مرة يشارك فيها في مركز غير مركزه المعتاد، وهو قلب الدفاع.

مصدر الصورة: يوروسبورت

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