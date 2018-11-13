الحكم على اللاعب السابق أبو تريكة بالسجن لمدة عام

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قضت محكمة مصرية، بحبس نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة سنة، وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي.

يشار إلى أن أبو تريكة كان يحاكم في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه، هي قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.

وكان النائب العام قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي، بإحالة أبو تريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى2009.

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