تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سرب صحفي فرنسي اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، وأسماء الثلاثة الأوائل، والتي لم يكن من بينها النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. ونشر الصحفي إيريك مامروث، معلومة "مسربة" لأسماء اللاعبين بالمراكز الثلاثة في القائمة، وجاء الكرواتي لوكا مودريتش بالمركز الأول، والمدافع الفرنسي رافاييل فاران بالمركز الثاني، والشاب الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الثالث.

كما غاب عن القائمة الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي رشحه كثيرون ليكون من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

وسينتظر عشاق كرة القدم الثالث من ديسمبر لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعطيها مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل خلال الموسم الماضي، وفقا لتصويت عدد من الصحفيين الرياضيين. وسبق لنجم ريال مدريد مودريتش أن أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم بسبتمبر الماضي.

المزيد من الأخبار

مفاجآت بقائمة الفائزين بالكرة الذهبية، ميسي ورونالدو خارجها

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على جاره يونايتد