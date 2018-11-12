مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على جاره يونايتد

... جمهور السيتي يرد على استفزازات فيردناند بإسالة دمائه أثار ريو فيردناند مدافع فريق مانشستر يونايتد غضب جماهير مانشستر سيتي بعد احتفاله أمامهم بهدف الفوز الذي سجله زميله

... أرسنال يتعادل مع مانشستر يونايتد في قمة انجليزية ساخنة خرجت القمة الانجليزية التي جمعت مانشستر يونايتد بضيفه ارسنال بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى بالجولة 37 من بطولة الدوري الانجليزي. تقدم اندير هيريرا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30

... رونالدو يكشف عن صديقه "الوحيد" في عالم كرة القدم أشار كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، إلى أن صديقه الوحيد في عالم كرة القدم هو مدربه السابق في مانشستر يونايتد سير أليكس فيرغسون.

... راتب خيالي للبرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان كشفت تسريبات صحفية، الراتب الحقيقي للاعب نيمار دا سيلفا، مع فريقه باريس سان جيرمان حيث يتقاضى البرازيلي 55 مليون يورو سنويًا، بشكل إجمالي..

... الأمطار تؤجل النهائي "الكلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر قرر مسئولو اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل المواجهة النارية التي تجمع بين العملاقين بوكا جونيورز وريفر بليت لمدة 24 ساعة التي كان من المقرر لها في مساء السبت..