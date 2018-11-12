مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على جاره يونايتد
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
حسم مانشستر سيتي القمة التي جمعته أمام جاره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذا الفوز استعاد السيتي صدارة الترتيب العام برصيد اثنتين وثلاثين نقطة ، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة العشرين في المركز الثامن.
وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (12) وسيرجيو أجويرو (48) وإلكاي جوندوجان (86)، فيما سجّل أنتوني مارسيال هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
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