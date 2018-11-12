عاجل

مانشستر سيتي يستعيد الصدارة بالفوز على جاره يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حسم مانشستر سيتي القمة التي جمعته أمام جاره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز استعاد السيتي صدارة الترتيب العام برصيد اثنتين وثلاثين نقطة ، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة العشرين في المركز الثامن. 

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (12) وسيرجيو أجويرو (48) وإلكاي جوندوجان (86)، فيما سجّل أنتوني مارسيال هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

 

اقرأ أيضا:
برشلونة يسقط في الكامب نو أمام ريال بيتيس

الترجي ثاني فريق عربي يتأهل لكأس العالم للأندية 

#رياضة #الدوري الانجليزي الممتاز #مانشستر يونايتد #مانشستر سيتي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...