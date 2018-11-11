برشلونة يسقط في الكامب نو أمام ريال بيتيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سقط فريق برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما تجرع مرارة الهزيمة أمام ريال بيتيس على ملعب "كامب نو"، بنتيجة 3-4 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز الـ12.

وسجل لريال بيتيس فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة ميسي هدفين في الدقيقتين 68 و93، وفيدال في الدقيقة 79.

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