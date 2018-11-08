رونالدو يحتفل بالهدف ويعتذر لجماهير مانشستر يونايتد

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سجل النجم البرتغالي لفريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، هدفا مميزا في شِباك فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ، لكن الفريق الإنجليزي تمكن من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة وحقق الفوز 2-1.

وأثار احتفال رونالدو جدلا واسعا، لأنه احتفل عند التسجيل في شباك فريقه القديم ، لكن البرتغالي أدرك مباشرة بعد الاحتفال خطأه، فاعتذر رافعا يديه لجماهير الفريق الإنجليزي.



ولا تزال جماهير "الشياطين الحمر" تكن لرونالدو الاحترام وبدا ذلك ظاهرا عند زيارته لملعب أولد ترافورد في مباراة الذهاب، وعندها تقدم بالشكر للجماهير على "الاستقبال الدافئ".

وانتقدت مئات التغريدات على تويتر طريقة الاحتفال بحد ذاتها، واعتبر كثير من المنتقدين أنها تعبر عن حالة غرور لدى اللاعب وتباهٍ مستمر ببنيته العضلية المتميزة.

وبعد المباراة انتقد رونالدو في تصريحات لـ"Viasport" طريقة لعب الفريق الإنجليزي، وقال إن يوفنتوس استحق الفوز بسهولة بثلاثة أو أربعة أهداف، لكن الحظ حالف لاعبي جوزيه مورينيو في تسجيل هدفين سهلين. مؤكدا أن الفريق سيتعلم من أخطائه.





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