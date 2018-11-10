الترجي ثاني فريق عربي يتأهل لكأس العالم للأندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



لحق الترجي التونسي، بقافلةِ المتأهلين لبطولةِ كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها الشهرَ المقبل في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تتويجه، بلقبِ دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح الترجي، ثاني الأندية العربية المتأهلة لهذه النسخة من مونديالِ الأندية؛ حيث سبقه العين الإماراتي، الذي يُمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلاً للدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

كما تأهل لنفس النسخة ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وجوادلاخارا المكسيكي بطل دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وويلنجتون النيوزيلندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الترجي بمونديال الأندية؛ حيث سبق له المشاركة في نسخة 2011.

ويفتتح الترجي مشواره بمونديال الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل مع الفائز من لقاء العين وويلنجتون.

يذكر أن الترجي فاز على الأهلي المصري، بثلاثية دون رد ، أمس الجمعة، على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر في الذهاب 3 ـ 1.





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