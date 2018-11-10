ريمونتادا تاريخية تتوج الترجي التونسي بطلا لأفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توّج الترجي الرياضي التونسي بلقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على ضيفه الأهلي المصري إثر ريمونتادا تاريخية بنتيجة "3-0" الجمعة.

وعلى ملعب رادس، حيث كان الترجي مطالباً بتدارك تأخره أمام الأهلي ذهاباً بنتيجة "3-1" في ملعب برج العرب بالاسكندرية، دخل أصحاب الأرض بحذر شديد قبل أن يحرّر صانع الألعاب سعد بقير أقدام زملائه بهدف في أواخر الشوط الأول "45+1".

في الشوط الثاني عاد بقير ليلعب دور البطولة بهدف شخصي ثان وهو الثالث له في البطولة والثاني لفريق باب سويقة برأسية محكمة في الدقيقة "54"، قبل أن يأتي أنيس البدري ويبصم على جدارة الترجي بالتتويج ويحسم الريمونتادا التاريخية بالهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة "86"، علماً بأنّ البدري أصبح بهدفه الأخير هداف البطولة بـ 8 أهداف.

ويعد هذا اللقب الثالث للترجي في المسابقة بعد عامي 1994 و2011 وكانا على حساب فريقين عربيين أيضاً هما الزمالك المصري والوداد البيضاوي المغربي على التوالي. وثأر "فريق الدم والذهب" لخسارته نهائي 2012 أمام الأهلي بتعادلهما 1-1 ذهاباً في القاهرة وفوز الفريق المصري 2-1 إياباً.

كما سيحضر فريق الترجي في مونديال الأندية الذي سيقام بالإمارات الشهر المقبل للمرة الثانية، بعد أن شارك للمرة الأولى في "مونديال 2011" باليابان.

وحرم الفريق التونسي نظيره المصري من تعزيز رقمه القياسي في المسابقة ورفعه إلى تسعة ألقاب، وأطاح به من النهائي الثاني على التوالي بعدما كان خسر أمام الوداد البيضاوي الموسم الماضي.

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