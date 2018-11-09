مواجهة بوكا جونيورز وريفير بليت أكثر من لعبة كرة قدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس والذي يشهد مواجهة بوكا جونيورز وضيفه ريفر بليت في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وتحظى هذه المواجهة بأهمية كبيرة من جماهير الكرة بالعالم، في ظل العداوة التاريخية بينهما، وهو ما يجعل مبارياتهما دائما أشبه بمواجهات حياة أو موت، حيث لم يفرض أحد الفريقين سطوته على الآخر، خلال تاريخ مواجهاتهما في نهائيات البطولات القارية.



و رغم أن الفريقين تقابلا في 26 مباراة بالبطولات القارية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي يتقابلان فيها في مباراة نهائية، إذ أقصى ما وصلا له في المواجهات المباشرة، كانت في نصف النهائي.

وكان ذلك في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، عام 2004، حيث تمكن جونيورز من الفوز على ملعبه في الذهاب، 1-0، ولكنه خسر في العودة 1-2، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها بوكا بنتيجة 5\4، ليصعد لنهائي البطولة، ولكنه خسرها أمام فريق كالداس الكولومبي بضربات الجزاء الترجيحية.

آخر مواجهة بين الفريقين في البطولات القارية، كانت عام 2015، وتحديدا في دور الـ16، حيث استطاع أن يفوز ريفير بليت على ملعبه في الذهاب 1-0، وكرر فوزه بالعودة على ملعب بوكا جونيورز، 3-0.

وتمكن بعدها ريفير بليت من حسم اللقب، عندما فاز في النهائي على فريق تيجريس المكسيكي، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

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