برشلونة يفتقد كوتينيو 3 أسابيع للإصابة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )
أعلن نادي برشلونة عن غياب نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه لتمزق صغير في العضلة ذات الرأسين في فخذ القدم اليسرى.
وكان كوتينيو اشتكى من آلام في الفخذ بعد مباراة الفريق أمام إنتر ميلان الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبذلك يغيب النجم البرازيلي عن البارسا في مباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، فيما ستكون مشاركته محل شك أمام أتلتيكو مدريد بنفس المسابقة، وأيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.
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