الترجي يستضيف الأهلي وعينه على لقب دوري أبطال إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



سيكون ملعب رادس مسرحا للمواجهة المرتقبة بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في مباراة العودة للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، لكن الترجي بوره سيكون مدعوما بعاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة.

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ويعد هذا هو النهائي الأفريقي رقم 12 للأهلي، الذي فاز بلقب البطولة ثماني مرات، في حين سيكون النهائي السابع للترجي، الذي فاز بلقب البطولة مرتين ويسعى للفوز باللقب الثالث.

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.

وخلال المباريات التي جمعت الفريقين حتى الآن، أحرز الأهلي 22 هدفا، مقابل تسعة أهداف للترجي.

وكان أكبر فوز للأهلي على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في عامي 2007 و2015، في حين فاز الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الثلاث مرات التي فاز فيها على الأهلي.

وسيشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.



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