صلاح ينقذ مسيرة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوز صعب على حساب نابولي الإيطالي بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح نهدف الفوز للريدرز في الدقيقة 34 ليصعد ليفربول إلى دور الـ 16.

وفي المجموعة نفسها، حقق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على ريد ستار الصربي بأربعة أهداف نظيفة، ليؤكد على تأهله لدور الـ16 من الأبطال.

ويتصدر باريس المجموعة برصيد 11 نقطة، أمام ليفربول بتسع نقاط، ثم نابولي ثالثًا بتسع نقاط أيضًا لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما ودع ريد ستار المنافسة برصيد أربع نقاط في مؤخرة الترتيب.

وقبل مباريات اليوم ، كان 12 ناديًا قد حسموا تأهلهم للدور ثمن النهائى بدورى أبطال أوروبا، وهم "أتلتيكو مدريد، شالكه، بورتو، بوروسيا دورتموند، برشلونة، أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، روما، ريال مدريد، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد".

وتعادل فريق برشلونة مع ضيفه فريق توتنهام بنتيجة 1 - 1 ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء االثلاثاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

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