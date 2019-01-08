تايلاند تطيح بمدربها بعد الهزيمة أمام الهند برباعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

بعد خسارة الفريق التايلندي أمام الهند 1- 4 أول أمس الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب ميلوفان راييفاتش.

وجاء إعلان الاتحاد التايلاندي عن الخبر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد؛ حيث تقرر تكليف المدرب المساعد سيريساك يودياردثاي بمهمة إدارة الفريق.

وقال سوميوت بومبانمونغ رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم: النتيجة أمام الهند لم تكن متوقعة، ولم تكن تعبر عما يستحقه المنتخب التايلاندي والجماهير.

وأضاف: أنا مثل جميع جماهير كرة القدم التايلاندية محبط بهذه النتيجة؛ ولكنني كرئيس للاتحاد التايلاندي لكرة القدم لا يمكنني البقاء دون تصرف تجاه هذا الأمر.

وتسلم راييفاتش تدريب منتخب تايلاند عام 2017، وكان قد عمل في السابق في قطر والجزائر، كما قاد منتخب غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

اقرأ أيضًا :

الأرجنتيني مارتينو مدربا جديدا لمنتخب المكسيك

ليفربول يودع كأس الاتحاد الانجليزي مبكرا