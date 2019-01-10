كأس آسيا.. الإمارات يبحث عن فوزه الأول أمام الهند

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (متابعات )

يتواجه منتخب الإمارات والهند في النسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا في 19:00 بتوقيت السعودية، بملعب "مدينة زايد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الاولى التي تضم أيضاً منتخبي البحرين والهند.

ويبحث منتخب الإمارات عن تحقيق فوزه الأول في البطولة بينما يتصدر منتخب الهند جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزاً عريضاً في الجولة الاولى على تايلاند بنتيجة 4 – 1

أما منتخب الإمارات لعب في المباراة الافتتاحية أمام البحرين وانتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

وعلى الرغم من تفوق منتخب الإمارات من ناحية القدرات الفنية والخبرة على الهند، إلا أن مهمة "الأبيض" لن تكون سهلة في تحقيق الفوز.

وحذر الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات من الهجمات المرتدة التي يتميز بها منتخب الهند في ظل السرعة التي يتمتع بها لاعبيه، كما طالب زاكيروني نجوم منتخب الإمارات بالحد من خطورة نجمهم سونيل شيتري الذي يتميز بدقة التمريرات، وتضييق المساحات والضغط العالي في وسط ملعب المنافس حتى لا يكتسب لاعبو الهند الثقة في الملعب.

وأكد مدرب منتخب الإمارات، أن مواجهة الهند لن تكون سهلة، لكنهم عازمون على تحقيق الفوز في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا، الخميس.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة ثنائي منتخب الإمارات، إسماعيل مطر وإسماعيل أحمد للمشاركة بعد تعافيهما التام من الإصابة.

كما يلتقي في الواحدة ظهراً، منتخب البحرين مع تايلاند بملعب "آل مكتوم"، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

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