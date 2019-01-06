الموعد اقترب.. سوريا تلاقي فلسطين في كأس آسيا (KSA 7)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الأحد (الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة كأس آسيا التي تقام في الإمارات العربية المتحدة. وتضم المجموعة إلى جانب فلسطين وسوريا، منتخبي أستراليا والأردن.

وفيما خصّ المباراة المنتظرة التي ستقام على ملعب نادي الشارقة وهي الأولى بين المنتخبين في دور المجموعات بالبطولة، فإنّ التوقعات تميل بشكل كبير لصالح "نسور قاسيون" (منتخب سوريا)، حيثُ يرجح أن يخرج الأخير من مباراته مع المنتخب الفلسطيني بفوزٍ يمنحه النقاط الـ3، نظراً إلى تفوق لاعبيه فنياً، لا سيما الثنائي الهجومي عمر السومة وعمر خربين.

ويسعى منتخب سوريا في التأهل إلى الدور القادم بعد المجموعات، حيث لم يتأهل من قبل لهذا الدور، خصوصاً بعد فشله في الصعود لكأس العالم في روسيا الماضي، عندما خسر أمام منتخب أستراليا في الملحق المؤهل للمونديال.

ورغم ذلك، استعدت "نسور قاسيون"جيداً للمشاركة في هذه البطولة، بعدما خاضت 8 مباريات ودّية. ورغم ذلك، فقد أكّد المدير الفني للمنتخب، الألماني بيرند ستينغ، على "قدرات منتخب فلسطين العالية التي قد تقلب الموازين".

وكان منتخب فلسطين ودع نسخة 2015 من بطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في أستراليا من الدور الأول، بعدما خسر المباريات الـ3، واهتزت شباكه 11 مرة فيما سجل هدفاً وحيداً.

مصدر الصورة: مونت كارلو

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