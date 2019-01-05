الإمارات تقص شريط كأس آسيا بمواجهة البحرين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
انطلقت أولى مواجهات كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر منافساتها لنحو الشهر بمشاركة نخبةِ منتخبات القارة الصفراء.
وافتـَتح المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة المنافسات بمواجهة البحرين على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.
يذكر أن نسخة هذا العام من البطولة تشهد مشاركة ً قياسية من حيث عدد المنتخبات ، اذ يشارك 24 منتخبا ، كما تسجـِل المنتخبات العربية أكبر مشاركة في تاريخ البطولة بمشاركة احدَ عشر منتخب.
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