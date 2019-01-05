الإمارات تقص شريط كأس آسيا بمواجهة البحرين

... الإمارات تستضيف قرعة كأس آسيا بمشاركة 24 فريقا لأول مرة تُسحبُ الجمعة َ قرعة ُ نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ القدم التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل بمشاركة اربعة وعشرينَ فريقا للمرة الأولى.

... القنوات الناقلة لكأس أمم آسيا 2015 تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس الأمم الآسيوية بلقاء يجمع الدولة المضيفة أستراليا مع المنتخب الكويتي

... انطلاق النسخة الـ 13 لمؤتمر دبي الرياضي انطلقت اليوم النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي

... “غلوب سوكر” في دبي.. هل يظفر رونالدو بـ"أفضل لاعب"؟ تحتضن الإمارات هذا الأسبوع، حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية، فيما سيسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم