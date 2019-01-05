الإمارات تستضيف البحرين في افتتاح كأس آسيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية، تُفتتح بطولة كأس آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، بمواجهة مرتقبة بين المنتخب الإماراتي ونظيره البحريني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويخوض "الأبيض" الإماراتي المباراة بمساندة قوية متوقعة من جمهوره الذي يمني النفس باللقب الآسيوي الأول له في البطولة.

وسيخوض المنتخب الإماراتي البطولة في غياب بعض لاعبيه المؤثرين يتقدمهم صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، إلا أن زاكيروني أبدى ثقته بقدرة لاعبيه الحاليين على تجاوز الغيابات.

في المقابل، يأمل المنتخب البحريني في تحقيق المفاجأة في المباراة الافتتاحية، والفوز على منتخب البلد المضيف في بداية مسيرته بالعرس الآسيوي.

وتبحث الكرة البحرينية عن تكرار إنجازها الأفضل في البطولة القارية، بتحقيقها المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004، ويقودها منتخبها هذه المرة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب.

من جهتها استعدت البحرين للبطولة بخوض معسكر مغلق في العاصمة المنامة، وثلاث مباريات وديّة حقق فيها ثلاثة انتصارات على منتخبات طاجكيستان بخمسة أهداف دون رد، ثم التفوق على لبنان بهدف دون رد، وأختتمت الإستعدادات بالفوز على كوريا الشمالية في البروفة النهائية بأربعة أهداف نظيفة.



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