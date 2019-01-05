ريبري في دبي يتناول لحما مغطًى بالذهب.. هل أسرف؟ ( فيديو )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نشر نجم بايرن ميونخ فرانك ريبري مقطع فيديو له وهو يستعد لتناول قطعة لحم مغطاة بالذهب في مطعم الشيف التركي نصرت ما عرضه لانتقادات واسعة.

ويشتهر الشيف نصرت غوكتشه بطريقته المميزة في تقطيع شرائح اللحم ورش الملح، حتى أصبحت مطاعمه حول العام مزارا خاصا للمشاهير، وخاصة فرعيها في مدينتي دبي وأبوظبي.



ونشر الشيف الملقب "بعاشق الملح" على حساب المطعم الخاص فيديو لزيارة لاعب بايرن ميونيخالألماني للمطعم في مدينة دبي، وظهر ريبيريوهو يشاهد تقطيع شرائح اللحم المطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه.

وتعرض نجم بايرن ميونخ لانتقادات واسعة بعد نشر الفيديو نستعرض بعضها

ويقضي ريبيري إجازته الشتوية في مدينة دبي بعيدا عن الملاعب، مستغلا توقف منافسات الدوري الألماني حتى منتصف يناير.



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