التعادل يخيم على لقاء الإمارات والبحرين في كأس آسيا

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

خيّم التعادل بهدف لمثله على اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس أمم آسيا الذي جمع منتخب الإمارات ونظيره البحريني .

فضمن المجموعة الأولى تلقى المنتخب الإماراتي مستضيف البطولة أول الأهداف عن طريق لاعب منتخب البحرين محمد سعد الرميحي في الدقيقة التاسعة والسبعين قبل أن يدرك اللاعب أحمد خليل التعادل للأبيض الإماراتي من ركلة جزاء نجح في تنفيذها في الدقيقة الثامنة والثمانين لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

بهذا النتيجة يضيف كل فريق نقطة واحدة إلى رصيده في المجموعة الأولى.



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