فلسطين والسعودية والكويت يدعون لجلسة طارئة في مجلس الأمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعا مندوبو فلسطين والسعودية والكويت في الأمم المتحدة،الإثنين، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التطورات في قطاع غزة.

وكان السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور أشار إلى أن مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة في غضون 24 ساعة لمناقشة تطورات الأوضاع في القطاع، وطالب بمحاسبة المسئولين عن الاحداث في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة مقتل55 شخصًا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى وأصابة نحو 2410 آخرين .

وأدانت العديد من الدول العربية التصعيد الاسرائيلي في غزة والذي التزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، في خطوة أثارت أيضا انتقادا للإدارة الأمريكية.

وطالبت الحكومة الفلسطينية "بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف اعمال العنف التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينين في قطاع غزة.

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