نيوزيلندا: رفع مستوى الإنذار الأمني إلى "عالٍ"

أخبار الآن | كريست تشيرش – نيوزيلندا (أ ف ب)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن رفع مستوى الإنذار الأمني في البلاد إلى "عالٍ" رداً على الهجومين اللذين استهدفا مسجدين في كرايست تشيرش.

وقالت أردرن إن بلادها رفعت مستوى الإنذار من متدنٍّ إلى عالٍ وعززت رد وكالاتها على الحدود وفي المطارات"، مؤكدة أن نيوزيلندا لديها مستوى رد مشدد على جميع المستويات".

اعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا الجمعة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً بحسب معلومات أولية.

وبث أحد المسلحين عملية القتل في مسجد النور، الواقع في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بواسطة كاميرا غو برو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب مصادر عديدة، أشارت أيضا إلى أن الحساب على فيسبوك يعود لشخص اسمه برينتوت تارانت.

وعرف عن تارانت أنه أسترالي لأبوين بريطانيين، ونشر بياناً مثيراً حول معتقداته ونواياه يتألف من 94 صفحة، أو نحو 16 ألف كلمة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

ويعتقد أن تارانت، البالغ من العمر 28 عاماً، من المعادين للمهاجرين، حيث عبر في حسابه على تويتر، عن غضبه من "الغزاة المسلمين" الذين يحتلون الأراضي الأوروبية.

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