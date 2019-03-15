اعتقال 4 أشخاص في نيوزيلندا بعد الهجوم على المسجدين

أخبار الآن | كرايست تشيرش - نيوزيلاندا (أ.ف.ب)



اعتقلت الشرطة النيوزيلندية أربعة أشخاص بينهم إمرأة على خلفيّة إطلاق النار الذي استهدف الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، واشارت الشرطة إلى أنّها عثرت أيضاً على عدد من العبوات الناسفة.

وقال المفوّض مايك بوش إنّ "هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، ثلاثة رجال وامرأة"، مضيفاً أنّ هناك "العديد" من القتلى جرّاء إطلاق النار.

وأشار إلى أنّ الجيش فكّك عبوات ناسفة عثر عليها في مركبات المشتبه فيهم.

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أنه خلف مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 27 شخضا.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

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