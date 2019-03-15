صور مرعبة.. شاهد اللحظات الأولى لهجوم نيوزيلندا الارهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية مجموعة من الصور التي توثق الهجوم المروع الذي طال مسجدين في نيوزيلندا.

ونشرت الصحيفة صورة رجل قالت إنّه عرّف عن نفسه باسم برنتون تارانت، مشيرةً إلى أنّه صوّر عملية إطلاق النار وبثّها بشكل مباشر على "فيسبوك".

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كما تظهر الصور لحظات إجلاء المصابين، وصول عناصر الشرطة إلى المكان، وبدت علامات الرعب على وجوه ذوي الضحايا الذين تجمعوا في محيط المسجدين.

وكان قُتل 40 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات عندما فتح مسلّحون النار في مسجدين مكتظين في مدينة كرايست تشيرش، بحسب ما أفادت وسائل إعلام نيوزيلندية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إن عددا من الأشخاص أصيبوا داخل المسجدين في الوقت الذي طالبت فيه الشرطة المواطنين بالتزام منازلهم.

ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم، بحسب "رويترز".

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل أحد المسجدين قوله، إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".

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