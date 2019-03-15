الإمارات تدين حادث إطلاق النار الدموي على مسجدين بنيوزيلندا

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (وام)

أدانت دولة الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وأدى إلى سقوط عدد من الأبرياء بين قتيل وجريح.

وقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش تعازيه لحكومة وشعب نيوزيلندا، واكد عبر تويتر استمرار العمل الجماعي ضد العنف والكراهية بقوة متجددة.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا الصديقة في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله، معبرة عن تعازيها للحكومة النيوزيلندية وأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



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