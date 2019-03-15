تفاصيل الهجوم الارهابي على المسجدين.. والمهاجم يوثق جريمته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في هجوم ارهابي مرعب استهدف ابرياء في بلد ذي طابع ديمقراطي متسامح قام متطرف يميني استرالي الجنسية ، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق هجومه على مسجدين يعجان بمصلين ابرياء ما ادى الى وفاة العديد منهم.

نعتذر عن بث المقطع كاملا نظرا لبشاعة المشهد..

وطلبت شرطة نيوزيلندا في بيان رسمي من وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو المخيف.

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ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين.. وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.

ولا تعرف بعد دوافع هذا الهجوم.

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

نقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" تفاصيل الدقائق السبعة عشر التي هاجم خلالها المسلح "مسجد النور" في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش أثناء صلاة الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن المسلح، ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا رشاشا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة.

وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم رشاشه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية ويواصل إطلاق النار.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أنه خلف مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 27 شخضا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ عدد القتلى يتراوح بين 9 و27 شخصا، فضلاً عن عدد من الجرحى.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني قوله إنه "تم احتجاز 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم"، مضيفا أنه "جرى العثور على متفجرات مثبتة في مركبات اعترضتها الشرطة".

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