إيران.. اعتقال شاب وفتاة بسبب عرض زواجٍ علني داخل متجر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (BBC)

أوقفت السلطات الإيرانية شاباً وفتاة وذلك بعدما قام الأول بعرض الزواج على الأخيرة أمام العشرات من الأشخاص في أحد الأسواق التجارية بمدينة آرك شمال إيران.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق اللحظة المشتركة بين الشاب والفتاة، وقد أظهر تصفيق الحاضرين لهما. وأبرز الفيديو لحظة قيام الشاب وحبيبته بالوقوف داخل حلقة على شكل قلبشا ومرسومة باوراق الورد.

وإبّان ذلك، عمدت الشرطة إلى اعتقال الشاب ومعه الفتاة، واعتبر مسؤول امني أنّ "ما قام به الشخصان، يخالف الآداب العامة ونتيجة تأثرهما بالثقافة الغربية الفاسدة"، غير أنّه بعد ذلك تم إطلاق سراحهما بكفالة مالية.

الحادثة هذه لم تغب عن رواد مواقع التواصل، الذين أبدى جزء كبير منهم تعاطفاً مع الشاب والفتاة، فيما أبدى آخرون اعتراضهم على ما قاما به.

وفي السياق، كتب أحد الناشطين عبر "تويتر": "المسكينان بدلاً من الابتهاج والفرح اضطرا إلى دفع كفالة للخروج من السجن وهما يبكيان". أمّا ناشط آخر فقال: "أمر مثير للتقزز، كانا يهدفان إلى تصوير ما فعلاه ونشره، وإلا ما الداعي إلى الإثارة والصخب حول أمر شخصي جداً مثل الزواج؟".

مصدر الصورة: Arabia Weddings

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