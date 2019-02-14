في عيد الحب.. هل العزوبية أفضل أم الزواج؟ وما رأي العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام كان اليوم العالمي للزواج وبهذه المناسبة نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك سؤالاً تفاعلياً ، لمتابعيها حول إذا ما كانوا يفضلون الزواج أو حياة العزوبية ، فكان التفاعل هائلاً ، ما دفع الزميلة رشا سليمان للخروج في بث مباشر مع متابعي الصفحة لسؤالهم السؤال ذاته .

شوهد البث من قبل أكثر من 30 ألف متابع، بينما أعجب به أكثر من 550 شخص ، وعلق عليه أكثر من 1000 متابع .

Mohammed Othman لا يفضل الزواج وبرر كلامه بتعليق " العزوبية أفضل لأن الفتيات طلباتهم مرة خيالية في ظل الأسعار المرتفعة في أغلب الدول "

Ryad Ryad Sabeg من الجزائر علق " الزواج هو نصف الدين و لكن شروطه تعجيزية "

أما Abdulrahman Zangana يقول " الزواج عندما يكون الزوج مهتم جدا بزوجته يعيش بسعادة دائما وهي تكون سعيدة دائما اهم شيئ الاهتمام بالزوجة"

رائد الدعجة لا يفضل الزواج ، ومن وجهة نظره للزواج مساوئ كثيرة وعلق " العزوبيه أفضل بمئة مرة من الزواج . الزواج عبارة عن حياة تجلب الضغط والسكري والجلطات المبكره ."

ويخالفه الرأي Touhami Bel ARbi وعلق " الزواج بمن تحب سيجعلك سعيدا وانسانا أفضل، فالزواج من انسان يحبك سوف يملئ حياتك بالسعادة فهو سوف يفعل المستحيل لجعلك سعيدا. ويقدم راحتك وسعادتك على راحته الشخصية"

Yaser Aldamook كان له تعليق مختصر وقال " العزوبية هروب من المسؤولية"

أم حنان · لها رأي معتدل وعلقت "كل مرحلة وعندها جمالها الخاص بها كليهما حلوتين"

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