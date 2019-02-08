ماذا يحتاج قلبك؟ سؤال تفاعلي .. فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كان هاشتاغ #قلبك_ماذا_يحتاج فعالاً جداً قبل أيام في مختلف مناطق العالم العربي ، فاختارت رشا سليمان من غرفة أخبار الآن هذا الهاشتاغ ليكون موضوع نقاش تفتحه في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، فخظي البث بتفاعل هائل ، إذ تجاوزت المشاهدات ال31 الف مشاهدة وحصد قرابة 700 إعجاب ، وعلق عليه أكثر من 1100 متابع .

Hàrith Almwâly يقول بأن قلبه يحتاج من يفهمه وعلق " انا مافي حد يفهمني، قلبي يحتاج إلى حد يفهمني لكن للأسف اعز الناس الي يتخلون عني ولا اعرف وش السبب"

ايمان الموسوي من العراق علقت "قلبي يحتاج الى الراحه من الناس المنافقه"

أما حسين مصطفى فيقول " القلب محتاج يبعد عن كل شي يؤذيه"

بينما هدير المقيمة في الهند Haedar Mohammad مشتاقة لأهلها وعلقت " من حيدر من الهند قلبي محتاج لشوف اهلي واختي بشرى في سوريا"

مدحت من مصرMedhat Badran علق " راحة البال، والشعورُ بالطمأنينة والسكينة: مطلبُ كلِّ إنسان. قد نفتقد هذا الهدوء النفسيَّ ونشعر بالضيق، ونشتاق إلى مشاعرَ تُطمئن أنفسَنا، وتبهج أرواحنا" .

أما EngAmr Awwad فيبدو أن قلبه يحتاج الكثير من المال وعلق " محتاج سياره مرسيدس 2019 وزوجتى تكون موفقه فى عملها واهلى مرتاحين"

بينما Mohamed Ali Mohamed يبدو أنه كان جائعاً في وقت البث فعلق " قلبي يحتاج لصنية مكرونة بشاميل و محشي في الشتاء"

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